Амфибии и рептилии: зоологи рассказали о ростовском террариуме

В зоопарке живут милые черепашки. Фото: пресс-служба зоопарка

Сотрудники зоопарка в Ростове-на-Дону сообщили, что к ним поступает много вопросов о зоопарковском террариуме, и поэтому они решили подробнее рассказать о его обитателях.

- Всего в нашем террариуме проживают 2 вида амфибий (лягушка-водонос и украшенная рогатка) и 31 вид рептилий. Среди них: 2 вида крокодилов, 10 видов черепах, 4 вида тропических ящериц. Также в коллекции зоопарка содержится 15 видов змей, - сообщили зоологи.

Есть в террариуме также несколько видов крупных удавов и питонов: тигровый питон, королевский питон, зелёный древесный питон, кубинский и обыкновенный удавы.

- Самая большая змея - это тигровый питон, который вырастает длиной до 8 метров. Для всех животных созданы необходимые условия: поддержание определенной температуры с дневными и ночными перепадами, требуемая влажность, ультрафиолет. В каждом террариуме имеется грунт или субстрат, обогащение среды в виде декоративных элементов, как природных, так и приближенных к ним, - добавили специалисты.

Но самое главное в уходе за обитателями террариума - это полноценное питание.

- Каждое животное получает ровно ту пищу и в том режиме, как это необходимо ему для благополучной жизни, - отметили зоологи.

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