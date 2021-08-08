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Происшествия8 августа 2021 18:00

Преступник взломал дверь и проник в чужой дом в Ростове-на-Дону

Его добычей стала бытовая техника
РЕПИНА Елена
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Вора удалось поймать по горячим следам

Вора удалось поймать по горячим следам

Фото: Владимир МАКЕЕНКО

В донской столице раскрыли кражу из частного дома. В дежурную часть с сообщением о ЧП обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что кто-то проник к ней в дом и похитил технику общей стоимостью около 40 тысяч рублей.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали предполагаемого злоумышленника, - прокомментировали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Им оказался 24-летний местный житель. Он взломал замок входной двери, пока хозяйки не было дома, и вынес ноутбук, телевизор, шуруповерт и микроволновую печь. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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