Правительство: в Ростовской области больше всех заразившихся ковидом – люди возрастом от 18 до 45 лет

В регионе все чаше коронавирусом стали болеть молодые люди и дети Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области на утро 8 августа общее число заболевших коронавирусом составило 113261 человек. А за сутки число инфицированных достигло 480 человек.

- Среди новых заболевших 40,8% - в возрасте от 18 до 45 лет; 34,4% - от 46 до 65 лет; 12,5% - от 66 до 79 лет; 4,6% - старше 80 лет; 7,7% - дети, - озвучили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах. Лечение в стационарах получают 3872 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 48 человек, на неинвазивной ИВЛ – 330 человек.

В регистре умерших - еще 11 человек. На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1202,94 тысячи человек, за сутки – 10552. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 883,91 тысячи человек, за сутки – 10650.

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