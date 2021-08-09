Погода в Ростове-на-Дону на 9 августа 2021: каким будет начало недели

Температура составит +32 - 34 градуса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 9 августа 2021 — прогноз на понедельник. Синоптики рассказали, ожидать ли осадков в начале недели.

Температура в донской столице составит плюс 32 — 34 градуса. Ветер юго-восточный — 6 — 11 метров в секунду. Серьезных осадков не предвидится.

По Ростовской области местами пройдет дождь с грозой. В отдельных районах возможны ливни в сочетании с градом и шквалистым усилением ветра. На термометре будет плюс 28 — 33 градуса, местами — до плюс 38.