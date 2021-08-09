В понедельник 9 августа в Ростове ожидается дождь сгрозой

Осадки обещают также в ночь на 10 августа и в течение первой половины недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот понедельник, 9 августа, в Ростове ожидается дождь, будет облачно, предупредили синоптики. Специалисты опубликовали такой прогноз на сайте Гидрометцентра.

При этом днем в донской столице ожидается до +33 градусов. Ветер должен быть слабым, не больше 1 м/с. Он будет дуть в юго-западном направлении.

Осадки обещают также в ночь на 10 августа и в течение первой половины недели, до 12 числа. Причем в ближайшие дни столбики термометров будут постепенно опускаться. Так, например, в воскресенье они будут показывать уже около +26 градусов.

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