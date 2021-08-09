Тест на COVID-19 можно сделать за 2 часа

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

В Лаборатории «Симплекс» рассказали, что могут выдать результат ПЦР через 1-2 часа. Исследование проводится с помощью портативной мини-лаборатории производства компании K.K.Mirai Genomics (Япония), которая предназначена для быстрого выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени из мазков, взятых со слизистой носоглотки и ротоглотки пациента, и мокроты. В случае обнаружения COVID-19 исследование повторяется на классическом оборудовании для ПЦР, и срок выдачи результата может быть увеличен до 5 часов.

Срочный тест может быть необходим в различных ситуациях, например, при возвращении в страну согласно предписанию Роспотребнадзора необходимо сдать тест на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и до получения результата находиться в изоляции; при въезде во многие страны и регионы РФ необходима справка об отрицательном результате теста методом ПЦР; при госпитализации пациента «день в день»; для вашей уверенности и заботе о близких после контакта с человеком, болеющим коронавирусом, а также перед вакцинацией. Эта технология активно используется в аэропортах и вокзалах России и за рубежом.

Центр медицинских осмотров «Симплекс» совместно c МБУЗ «Городская поликлиника № 1», МБУЗ «Городская поликлиника № 10» и МБУЗ «Городская больница № 7» продолжает тестирование и вакцинацию от коронавируса COVID-19 мобильными медицинскими бригадами. Эти услуги оказываются при наличии паспорта, СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования на базе передвижного медицинского комплекса или по адресу медицинского центра в Ростове-на-Дону: на улице Варфоломеева, 243а. Сдать ПЦР-тест можно также в аэропорту Платов.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организации или по телефону 8 (863) 333-22-82.

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

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