В Новочеркасске спасли и выходили сбитого на трассе самца косули

Когда Гоша окрепнет, его выпустят на волю. Фото: сайт администрации Новочеркасска

В Новочеркасске спасли самца косули. Сейчас необычный пациент еще находится под наблюдением волонтеров, но его жизни ничего не угрожает. О том, как нашли и лечили Гошу - так назвали парнокопытного - рассказали в городской администрации.

Самец, видимо, пытался перейти дорогу в районе Грушевского поворота, но его сбили неизвестные. Они сразу же сбежали, оставив жертву умирать. Все могло закончится трагически, но в какой-то момент мимо раненого зверя проезжала девушка.

Она заметила неладное и остановилась. Как любительнице животных удалось доставить питомца в клинику, неизвестно. Однако этот поступок, возможно, спас ему жизнь - когда Гошу начали осматривать, нашли множественные переломы, сотрясение и ссадины. На ногу нужно было установить пластину.

Лечением занялась Анна Барышникова. Вместе с коллегами специалист провела операцию, которая длилась более 3,5 часов. Все раны обработали, установили необходимую пластину. Как только представитель семейства оленьевых окончательно окрепнет, его выпустят на волю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донские ветеринары вылечили и передали в зоопарк краснокнижного орлана

У хищника было перебито крыло (подробности)