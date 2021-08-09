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Общество9 августа 2021 15:09

Портал "Госуслуги" поможет избежать визитов судебных приставов

Здесь можно даже оплатить имеющиеся долги
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Использование "Госуслуг" поможет горожанам избежать визита судебных приставов

Использование "Госуслуг" поможет горожанам избежать визита судебных приставов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь должники Ростовской области смогут избежать визитов судебных приставов. В этом им поможет портал "Госуслуги". Теперь при помощи него можно оплачивать долги без траты большого количества времени. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП Ростовской области.

Зарегистрированные на портале ростовчане могут получать информацию, касающуюся вопросов исполнительного производства.

- «Единый портал государственных услуг» - система, позволяющая в электронном виде получать информацию, знакомиться со всеми документами по исполнительному производству в полном объеме, направлять приставу заявления и получать юридические значимые объяснения, ответы, копии документов, - говорится в тексте сообщения.

Дончане также смогут через портал подавать ходатайства в ФССП и пользоваться услугой направления уведомлений судебными приставами исполнителями.

На портале "Госуслуг" можно будет производить оплату имеющихся или внезапно возникших долгов. Для этого достаточно будет воспользоваться вкладкой "Оплатить" и онлайн расплатиться с задолженностью.

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