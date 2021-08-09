Погода в Ростове-на-Дону на ближайшие две недели: затяжные дожди надвигаются на город

Дожди будут лить почти две недели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на ближайшие две недели — что ждет жителей. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается затяжной период дождей.

Уже 10 августа в городе пройдет дождь с грозой. Столбик термометра может достигать плюс 31 — 32 градусов. В среду и четверг, 11 и 12 августа, температура останется прежней, сохранятся и осадки.

Заметное похолодание ожидается в пятницу — до плюс 26 градусов. На следующий день температура снизится до плюс 25 — 24 градусов, а дождь усилится. Небольшой дождь прогнозируют и в воскресенье.

Погода в Ростове-на-Дону на ближайшие две недели останется пасмурной. Новая неделя также начнется с осадков. Причем дожди будут лить три дня — 16, 17 и 18 августа. Температура в эти дни будет составлять плюс 26 — 28 градусов.

Немного распогодится только в четверг. День пройдет без осадков, столбик термометра поднимется до плюс 29 градусов. В субботу и воскресенье, 21 и 22 августа потеплеет еще больше — до плюс 30 — 31 градуса. Выходные будут теплыми, без осадков.

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