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Общество9 августа 2021 19:30

В Ростове шесть заведений будут оштрафованы за работу после полуночи

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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В Ростове оштрафуют сразу шесть заведений за работу после полуночи. Фото: аккаунт Ирины Теларовой в Фэйсбук

В Ростове оштрафуют сразу шесть заведений за работу после полуночи. Фото: аккаунт Ирины Теларовой в Фэйсбук

Фото: Соцсети

В донской столице шесть заведений будут наказаны за работу после полуночи. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова в своём аккаунте в соцсети "Фэйсбук" после прошедших на прошедшей неделе рейдов.

Нарушения были выявлены в ресторане «Южный», бар-клубе «КРОЛИК», «БУРДА МОДЕН», «13», «РОКС БАР», «JUMBLE».

- Зафиксировано осуществление деятельности после 00.00 часов, курение кальянов в общественных местах, а также работа танцевальных площадок, - отметила Теларова. - На всех нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении.

Проверки прошли с 26 июля по 1 августа на 125 объектов потребительского рынка. По итогам проверки в отношении нарушителей были составлены 15 протоколов.

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