Таганрожцев всю неделю ожидают дожди

Таганрожцев ждут проливные дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Таганроге Ростовской области синоптики прогнозируют дожди на всю нынешнюю неделю. Осадки будут выпадать с 9 по 13 августа.

Сегодняшней ночью в городе похолодает до +23. Постепенно температура будет снижаться и в дневные часы. К концу недели воздух днем будет прогреваться до +27 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов.

Самый сильный дождь ожидается в Таганроге во вторник. Кроме того, мощные ливни ударят по по городу еще 11 и 13 августа.

Ветер в эти дни будет не особо сильным и дуть он будет с северо-запада со скоростью 1-2 метра в секунду, но к концу недели порывы достигнут 5-6 метров в секунду.

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