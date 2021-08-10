Полыхает 2 тысячи кв. метров: в селе Рясное загорелась кровля сенника

Угрозы распространения огня нет. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

В селе Рясное Матвеево-Курганского района сейчас тушат кровлю сенника. Огнем охвачено 2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Информация о ЧП в экстренные службы поступила в 9.10. Сейчас горит кровля сенника по всей площади - 2 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения нет, - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия задействовали 48 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС 34 человека и 10 спецмашин.