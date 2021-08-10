В Ростовской области водитель Lada Granta сбил насмерть пожилую женщину

Женщина умерла на месте, приехавшие на вызов медики не смогли помочь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 10 августа, в Орловском районе Ростовской области 23-летний водитель Lada Granta насмерть сбил женщину 73 лет. Она умерла на месте. О произошедшем сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла на трассе Красноармейский - Широкий. Мужчина, который находился за рулем, сбил пенсионерку на дороге. Она «шла по проезжей части в попутном направлении».

Сейчас правоохранители проводят проверку. Также сегодня утром произошло массовое ДТП на подъезде к Батайску. Там столкнулись сразу четыре машины.

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