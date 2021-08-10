МЧС: «В селе Рясное локализовали пожар на кровле сенника»

Сейчас на месте ЧП работают 48 человек, задействовано 18 единиц техники Фото: Алена МАРТЫНОВА

В 10.46 локализовали пожар в селе Рясное Ростовской области. Там сейчас тушат кровлю сенника, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о возгорании в экстренные службы поступила утром 10 августа, в 9.10. К этой минуте выгорело 2 тысячи кв. метров. Известно, что угрозы распространения огня нет.

Сейчас на месте ЧП работают 48 человек, задействовано 18 единиц техники, в том числе от МЧС 34 человека и 10 спецмашин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео с места аварии, в которой сгорели трое человек, показали полицейские из Ростовской области

У мужчин в «двенадцатой» просто не было времени, чтобы выбраться из салона, объятого пламенем (подробности)