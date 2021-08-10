До вечера 10 августа на нескольких улицах Таганрога ограничат подачу воды

До полудня перебои с поставкой ресурса будут ощущать жители переулка 1 Новый Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 10 августа, на нескольких улицах Таганрога воду будут подавать с пониженным давлением. Об этом местных жителей предупреждает «Водоканал».

Так, до 12 часов перебои с поставкой ресурса будут ощущать жители переулка 1 Новый, 2-6/1.

До 16 часов вода без напора должна идти в домах на улице Свободы, Водопроводной, Прохладной, Инструментальной, в Центральном районе и на Кислородной площади. Это произойдет из-за технических работ.

Кроме того, сегодня, а еще 11 и 12 августа воду отключат в десятках домов на нескольких улицах Ростова-на-Дону.

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