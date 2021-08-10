Прокуратура начала проверку после отравления 31 ребенка в Волгодонске

Работа пищеблока приостановлена Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прокуратура Ростовской области начала проверку после резкого ухудшения здоровья 31 ребенка на тренировочных сборах в Волгодонске. Об этом стало известно сегодня, 10 августа.

Предварительно, дети отравились вчера, 9 августа, после того, как их накормили в столовой одного из центров загородного отдыха. После этого происшествия уже завели уголовное дело.

- Работа пищеблока приостановлена. Изъяты пробы продуктов питания и готовых блюд. Проверка продолжается, по итогам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в прокуратуре области.

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