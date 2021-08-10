Пожар на сеннике в селе Рясном полностью потушили

С огнем боролись несколько часов Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня, 10 августа, в 13.28 полностью потушили пожар в селе Рясное Ростовской области. Там полыхала крыша сенника. С огнем боролись несколько часов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о возгорании в экстренные службы поступила в 9.10. В 10.46 локализовали горение. Ликвидировали пламя примерно через три часа. Всего выгорело около 2 тысяч квадратных метров.

Пострадавших нет. На месте происшествия работали 48 человек, было задействовано 18 единиц техники, в том числе от МЧС 34 человека и 10 спецмашин.

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Угрозы распространения огня нет (подробности)