В Ростове ликвидировали уже более 2 тысяч стихийных свалок

Стихийные свалки портят внешний облик города. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

За полгода в Ростове ликвидировали более 2 тысяч свалочных очагов. Но горы мусора вырастают снова и снова. На их уборку требуются большие деньги, рассказал в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Только в первом полугодии мы устранили в Ростове более 2 тысяч свалочных очагов и навалов мусора. На это пришлось израсходовать 60 млн рублей. А могли бы потратить эту сумму на другие цели. Например, на такие деньги можно запроектировать несколько детсадов и школ, провести текущий ремонт 60 км дорог, купить несколько десятков машин скорой помощи и «умных остановок», - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что стихийные свалки не только приводят к непредвиденным затратам, они еще и портят внешний облик города. Но отдельная тема - строительный мусор.

- На днях на 1-ом Машиностроительном открыли пункт приема и утилизации отходов с применением мощных измельчителей. В этом месяце готовятся к запуску еще две подобные площадки. Чтобы вывезти строительный мусор, нужно заключить договор с «Чистым городом». Призываю ростовчан с уважением относиться к труду коммунальных работников, к своему родному городу, поддерживать чистоту и порядок, - обратился к жителям города Алексей Логвиненко.

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