В Ростове заговорили о переносе ипподрома в район «Тачанки»

На месте ипподрома в центре города могут выстроить жилые высотки Фото: Андрей АБРАМОВ

Ростовский ипподром из центра могут перенести в район «Тачанки» - туда, где собираются строить конно-спортивный комплекс. Об этом сообщил министр спорта региона Самвел Аракелян.

Предполагается, что спорткомплекс на свои деньги возведет инвестор. Работы запланированы на 2023-2024 годы. Только после этого уже официально поднимут вопрос о переносе ипподрома.

К слову, на новой площадке около «Тачанки» планируют оборудовать манежи, трибуны, тренировочную площадку и даже поле для конкура. Там будут заниматься дети и жокеи. В конюшнях смогут держать около полутора сотен лошадей. Должны обустроить ветеринарную клинику.

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