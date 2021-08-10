Ограбил табачный магазин: подозреваемого в разбое поймали на Дону

Нападение с целью наживы злоумышленник совершил в Каменске-Шахтинском Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области вооруженный грабитель похитил из кассы табачного магазина 45 тысяч рублей. Однако такое обогащение не принесло бандиту ничего хорошего, его быстро поймали и арестовали. Уже возбуждено дело. О происшествии рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, нападение с целью наживы злоумышленник совершил в Каменске-Шахтинском. Он просто зашел в ларек и начал угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет. Мужчина угрожал расправой, поэтому почти сразу же получил доступ к кассе, забрал деньги, которые нашел, и сбежал.

Но порадоваться своей находчивости преступник не смог - его нашли по горячим следам. Правоохранители считают, что налет совершил 34-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей.

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