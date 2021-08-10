Отравление в Волгодонске: двое из 31 ребенка находятся в состоянии средней тяжести

Школьникам стало плохо после ужина в столовой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгодонске под надзором медиков остаются двое из группы детей, поступивших с признаками кишечного расстройства. Юные пациенты сейчас находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в городской администрации.

- Накануне бригада врачей выехала на одну из пригородных баз отдыха для осмотра детей с признаками кишечного расстройства. Обследовали 31 ребенка. Шесть детей отправили на госпитализацию. Четверо их них уже забрали родители для лечения по месту жительства, - прокомментировали власти.

Известно, что дети приехали в Волгодонск на тренировочные сборы. Им стало плохо после ужина в столовой одного из центров загородного отдыха. Сейчас там приостановили работу пищеблока, на месте работают сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Уже возбуждено уголовное дело.

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