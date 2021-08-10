Суд в Ростове смягчил наказание активистке Анастасии Шевченко

Постановление суда пока не вступило в силу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове смягчили приговор Анастасии Шевченко - активистке нежелательной в нашей стране организации. Ей сократили условный срок до 3 лет и определили испытательный период на 3 года. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Известно, что наказание изменили после обращения адвоката. Новый вердикт огласили в Ленинском районном суде. Однако постановление пока не вступило в силу.

- Во время испытательного срока Анастасия Шевченко не должна менять место жительства и работу без уведомления. Также ей запрещено посещать мероприятия, которые носят политический характер, - добавили в пресс-службе судов области.