Срок сдачи отеля Hyatt Regency Rostov снова перенесен

В Ростове перенесли сроки сдачи недостроенного отеля Фото: Александр СТЕПАНОВ

В донской столице в очередной раз перенесли срок сдачи отеля Hyatt Regency Rostov. Сроки сдвинулись на конец августа. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ-Юг" со ссылкой на генерального директора компании-инвестора Сергея Сапотницкого.

Он отметил, что сдать объект в эксплуатацию планируется после сбора всех необходимых документов. Пока дата открытия Hyatt Regency Rostov не объявлена, но для управления им уже создали ООО «Премиум отель Ростов».

Стоит отметить, что в начале 2021 года сообщалось, что здание будет сдано уже в июне, но перед самой сдачей сроки вновь сместились. В люксовом отеле насчитывается 188 номеров и 29 апартаментов. Его должны были построить к ЧМ по футболу 2018 года, но открытие отеля так и не состоялось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове оспорили продажу имущества из недостроенного отеля Sheraton.

Речь идет о технике и помещениях, принадлежащих компании «Лира».