Дончане требуют наказать школьницу, издевавшуюся над девочкой

Дончане просят наказать школьницу за издевательства над девочкой. Фото: источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах региона

В Ростовской области местные жители потребовали по закону наказать 15-летнюю школьницу, устроившую издевательства над 17-летней девочкой. Соответствующую петицию неравнодушные опубликовали на портале Change.org.

Напомним, что на днях в интернете была опубликована видеозапись издевательства над несовершеннолетней в городе Красный Сулин. Девушка избивала 17-летнюю оппонентку и пыталась засунуть палку ей в рот.

Пострадавшая кричала, звала на помощь и просила перестать издевательства, но зачинщица уже вошла во вкус и не останавливалась. Видео получило очень широкий общественный резонанс.

Неравнодушные жители региона, посмотрев запись, незамедлительно составили петицию и потребовали наказать нападавшую по все строгости закона. Обращение направлено в прокуратуру Красного Сулина. На данный момент свои подписи под ним поставили почти 140 человек.

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Все происходящее злоумышленница снимала на видео.