В донской столице столице выросли показатели ввода жилья в эксплуатацию

В Ростове возросли темпы сдачи жилья в эксплуатацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в минувшем году в эксплуатацию было введено 1,3 миллиона квадратных метров новых объектов строительства. В 2021 году планируется делать этот показатель еще выше. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в послании ко Дню строителей.

Глава города рассказал о планах расширения и увеличения объемов строительства города, в них весомую долю составят социальные объекты - школы и детские сады. Логвиненко уверяет, что город планирует уйти от тенденции точечной застройки. Теперь строители будут строить новые дома одновременно с объектами социальной сферы.

- В 2021 году мы одновременно строим четыре школы, среди которых самая большая школа Ростовской области на 1650 мест. Помимо этого будут построены шесть детских садов, а три дополнительных возведут застройщики. Город собирается их выкупить, - сообщил Алексей Логвиненко.

Важно отметить, что дома и другие объекты возводились и в период бушующей пандемии. Именно благодаря этому будет возведен новый коллектор, который позволит расширить территории строительства.

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