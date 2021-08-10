В Ростове был выставлен на продажу старинный особняк

В Ростове выставили на продажу старинный особняк Фото: с сайта объявлений "Авито".

В донской столице на продажу был выставлен один из старинных особняков, находящийся в микрорайоне Нахичевань. Стоит отметить, что продаваемый объект является объектом культурного наследия. Объявление о продаже было размещено на популярном портале Avito.

Владелец хочет получить 24,9 миллиона рублей за старинный особняк. Здание имеет очень высокие потолки, лепнину и другие уникальные деталями. Общая его площадь составляет 374 квадратных метра.

- В здании предусмотрели два подвала, в одном из которых можно оборудовать винный погреб. Перед домом есть территория, чтобы сделать свой сад, - говорится в тексте объявления.

Стоит отметить, что речь в размещенном объявлении идет о доме Солопова. Активисты движения «Мой фасад» надеются, что новый владелец отреставрирует купленное здание.

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Здание в скором времени планируется снести.