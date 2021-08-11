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Общество11 августа 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 11 августа 2021: какой будет середина недели

Публикуем прогноз погоды на 11 августа 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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На термометре будет около плюс 30 градусов.

На термометре будет около плюс 30 градусов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 11 августа 2021 — прогноз ростовских синоптиков.

Температура воздуха составит плюс 30 — 32 градуса. Пройдет небольшой дождь с грозой. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Ветер может усилиться до 15 — 20 метров в секунду.

Местами по Ростовской области также пройдут дожди. В отдельных районах возможны ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 — 23 метров в секунду. В отдельных районах ветер может усилиться до 23 метров в секунду. На термометре будет плюс 29 — 34 градуса, местами до плюс 38 градусов.