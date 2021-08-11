В Ростовской области на федеральный проект "Культура малой родины" будет потрачен 31 миллион рублей

В Ростовской области на оснащение театров потратят 31 миллион рублей Фото: Правительство РО

В донском регионе продолжили реализовывать федеральный проект «Культура малой родины».

- Проект направлен на дополнительную поддержку учреждений культуры, творческой деятельности, укрепление материально-технической базы, что позволяет значительно улучшить качество спектаклей и культурно-досуговых мероприятий, повысить интерес зрителей, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Общий объем средств, выделенных в рамках проекта из федерального бюджета в 2021 году, составляет более 31 млн рублей.

Ростовскому-на-Дону академическому молодежному театру уже доставили современное сценическое световое оборудование. Новошахтинский драматический театр поставил три новых спектакля: «Две дамочки в сторону севера», «Нас обвенчает прилив», «Волшебник изумрудного города», Ростовский государственный театр кукол имени. В.С. Былкова уже выпустил новую постановку «Конек-Горбунок».

Работа по оснащению муниципальных и детских театров современным оборудованием будет вестись до конца 2021 года. Планируется выпустить 13 новых постановок, в это число входят: «Пер Гюнт», «Щелкунчик», «Последняя жертва», «Три сестры».

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