В Ростовской области к утру 11 августа подтвердили еще 483 случаев COVID-19

В лабораториях за сутки провели 13118 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 483 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2731. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 199. На втором месте находятся Каменске-Шахтинский, там 14 заболевших, в Аксайском районе - 13, в Миллеровском и Сальском районах - по 10, в Новошахтинске, Багаевском, Егорлыкском и Зимовниковском районах по 9 случаев. Меньше всего положительных тестов - по 1 - за сутки подтвердили в Милютинском, Родионово-Несветайском, Советском, Усть-Донецком, Цимлянском, Чертковском и Шолоховском районах.

Среди новых заболевших 33,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% - от 46 до 65 лет, 16,4% - от 66 до 79 лет, 2,9% - старше 80 лет, 14,7% - дети.

Лечение в стационарах получают 3960 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 46 человек, на неинвазивной ИВЛ - 328.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Это 20 женщин 57, 62, 63, 64, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 90, 95 лет, а также 7 мужчин 32, 40, 53, 78, 81, 86, 88 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5439 человек.

Ранее стало известно, что в 10 детских лагерях донского региона с начала летнего сезона зарегистрировали 11 случаев COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рестораторы Ростовской области просят власть пересмотреть антиковидные ограничения

Федерация ресторатор и отельеров региона готовит петицию (подробности)