Еще 20 женщин и 7 мужчин умерли от коронавируса в Ростовской области

В больницах под надзором медиков сейчас находятся 3960 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Ростовской области зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Информация об этом сегодня, 11 августа, появилась на сайте донского правительства.

- Скончались 20 женщин 57, 62, 63, 64, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 90, 95 лет, а также 7 мужчин 32, 40, 53, 78, 81, 86, 88 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5439 человек, - говорится в сообщении.

В больницах под надзором медиков сейчас находятся 3960 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 46 человек, на неинвазивной ИВЛ – 328. Кроме того, за прошедшие сутки заболели еще 483 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что инфекции больше всего подвержены люди от 30 до 49 лет. Жителей Дона призвали не относиться легкомысленно к болезни и соблюдать все санитарные правила.

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