Сити-менеджер Ростова рассказал, как будут выкупать участки на Театральном спуске

Жилье на Театральном спуске строить не будут. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове в ближайшее время начнут выкупать участки, расположенные на Театральном спуске. С каждым собственником будут договариваться индивидуально, пообещал в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- После утверждения документации по планированию у нас появилось право приступить к процедуре выкупа земли. Мы начали активное общение с собственниками, с каждой семьей индивидуально. Сейчас мы должны определить количество участков, которые готовы продать за выкупную стоимость. Этот шаг необходим, чтобы уже в этом году предусмотреть в бюджете средства для выкупа, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что встречи с ростовчанами по этому вопросу будут проводить на регулярной основе. Люди должны получить ответы на все вопросы.

- Если предложенная сумма выплат, по мнению собственника, требует корректировки, у него будет право обратиться в суд и обосновать свою позицию, - отметил Алексей Логвиненко.

Проект реконструкции Театрального спуска готов и прошел Госэкспертизу. На освободившейся территории власти планируют сделать новую дорогу, перехватывающие парковки, места отдыха и, конечно же, пешеходную зону до самой набережной.

- Это место станет точкой притяжения ростовчан, местом отдыха, которое будет способствовать развитию туризма в донской столице. Жилье на этой территории строиться не будет, - подчеркнул глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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