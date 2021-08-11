В Ростовской области от COVID-19 скончался 32-летний мужчина

Также умерли 20 женщин и 6 мужчин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 11 августа, в Ростовской области стало известно о смерти 32-летнего мужчины с COVID-19. Это самый молодой из 27 умерших пациентов, о которых сообщили власти региона.

Также скончались 20 женщин в возрасте от 57 до 95 лет и 6 мужчин от 40 до 88 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего на сегодняшний день жертвами коронавируса в регионе оказались уже 5439 человек. Ранее главврач Ростовской областной больницы сообщил о рекордной смертности в донских стационарах.

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