В Ростовской области с 12 по 14 августа сохранится чрезвычайная пожароопасность

Возгорания возможны в 14 районах и Приазовье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 12 по 14 августа местами в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Из-за этого объявили штормовое предупреждение. Информация поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.

Так, возгорания из-за жары возможны в Каменском, Советском, Боковском, Целинском, Сальском, Песчанокопском и Пролетарском районах.

4 класс пожарной опасности прогнозируют в Верхнедонском, Шолоховском, Белокалитвенском, Зерноградском, Кагальницком, Егорлыкском, Красносулинском районах и в Приазовье.

Жителям области напоминают: в такую погоду нельзя разводить костры на природе или выжигать сухую растительность. Даже одна искра может спровоцировать огненную стихию.

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