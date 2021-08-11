Ростовчане не увидят главное звездное событие лета. И вот почему

Загадать можно 110 желаний в час! Но это если погода будет хорошая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова-на-Дону не смогут полюбоваться на самый запоминающийся звездопад лета 2021. Пик метеорного потока Персеиды придется на 13-14 августа 2021 года. Это великолепное зрелище - миллионы частичек пронизывают небо, превращаясь в частицы света. На самом деле это, конечно, не звезды, а пыль хвоста кометы. Но зрелище, как говорят специалисты, незабываемое. Вот только дончанам придется потерпеть до следующего года, чтобы им насладиться.

- На Юге России не дают увидеть звездопад погодные условия. Максимум этого метеорного потока придётся в ночь с 12 на 13 августа, когда при благоприятных условиях можно было бы наблюдать до 110 метеоров в час. Но я посмотрел прогноз погоды, и везде, включая Черноморское побережье и горы Архыза, прогнозируются дожди и тучи. Подождём следующего года, - говорит главный научный сотрудник НИИ физики ЮФУ Владимир Корчагин.

Надежда, конечно, остается: может быть, где-то над Ростовской областью облака рассеются и звездный поток явит свое великолепие зрителям. А ростовчане все же смогут загадать свое желание на падающую звезду - и оно обязательно исполнится.