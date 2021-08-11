Жителя Дона будут судить за вовлечение несовершеннолетних девочек в проституцию

Подозреваемый на допросе полностью признал свою вину Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области 37-летнего жителя Волгодонска подозревают в вовлечении в проституцию несовершеннолетних девочек. Все материалы по этому делу уже передали в суд. Мужчина ответит перед законом сразу по двум уголовным статьям. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, подозреваемый действовал не один, а в составе банды. Он занимался набором кандидаток для утех с 2010 по 2011 год. За это время в древнейшую профессию вовлекли 11 человек, в том четырех несовершеннолетних.

Шестерым подельникам мужчины уже вынесли приговор. Да и сам подозреваемый на допросе полностью признал свою вину. До этого он долго скрывался и даже находился в федеральном розыске.

- В настоящее время собраны все доказательства. Теперь уголовное дело жителя Волгодонска с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, - прокомментировали в Следкоме.

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