Погибшему было 35 лет. Фото: соцсети.

В Ростове-на-Дону тренер по боксу погиб, выпав из окна ковидного госпиталя. Происшествие случилось в больнице № 20.

По предварительным данным, болезнь у мужчины протекала в тяжелой форме. Пациент находился в госпитале почти две недели. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.

Выяснилось, что погибшему было всего 35 лет. Он работал тренером по боксу, помогал организовывать турниры и увлекался футболом. У него осталась молодая жена.

Сейчас специалисты следственного комитета проводят проверку. Прдробности происшествия пока не сообщаются.