Городская администрация опубликовала актуальные телефоны ковидных госпиталей

Ростовские власти опубликовали телефоны ковидных госпиталей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовские власти опубликовали актуальные телефоны провизорных и ковидных госпиталей. Отыскать их можно на сайте городской администрации.

Горожане смогут поинтересоваться состоянием своих родных и близких, которые проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Центральной городской больнице (проспект Ворошиловский, 105) по номерам:

госпиталь 1.1 – 8 (863) 232-49-89 (с 14:00 до 15:00),

госпиталь 2 – 8 (863) 250-07-16, 8 (863) 250-06-87,

госпиталь 1.3 – 8-918-525-92-43 (12:00 до 15:00),

отделение анестезиологии и реанимации (АРО) 1 – 8 (863) 232-08-17,

АРО2 – 8 (863) 232-68-35 с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00,

АРО3 (пост 1) – 8-988-580-04-73 с 13:00 до 15:00,

АРО3 (пост 2–3) – 8-989-552-92-18 с 13:00 до 15:00.

В городскую больницу № 20 (проспект Коммунистический, 34) можно дозвониться по номеру стола справок 8 (863) 271-96-27, а также можно узнать необходимую информацию по телефонам ковидных госпиталей.

Номера первого ковидного госпиталя:

1-й этаж – 8 (863) 271-96-64,

2-й этаж – 8 (863) 271-96-72, 8 (863) 271-96-73,

3-й этаж – 8 (863) 271-96-72,

4-й этаж – 8 (863) 271-96-93, 8 (863) 271-96-95,

5-й этаж – 8 (863) 271-96-88,

6-й этаж – 8 (863) 271-96-81, 8 (863) 271-96-82,

7-й этаж – 8 (863) 271-98-38,

АРО – 8 (863) 271-97-33.

Телефоны второго ковидного госпиталя на базе городской больницы № 20:

1-й этаж – 8 (863) 271-98-89, 8(863) 271-98-88,

2-й этаж – 8 (863) 271-97-93,

3-й этаж –8 (863) 271-97-95,

АРО – 8 (863) 271-98-54.

Больных могут также госпитализировать:

в КДЦ «Здоровье» (улица Адыгейская, 12/191), тел. 8 (863) 264-00-85 (с 16:00 до 17:30),

в горбольницу № 4 (Богатяновский спуск, 27/160), тел. 8 (863) 251-07-74 (с 15:00 до 16:00),

в горбольницу № 6 (улица Сарьяна, 85/38), тел. 8 (863) 227-75-48, 8 (863) 227-74-96 (с 14:00 до 16:00),

в горбольницу № 7 (улица Профсоюзная, 49/52), тел. 8 (863) 236-35-14 (с 14:00 до 18:00).

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