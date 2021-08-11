"Запрещено - значит, запрещено": В столовой Ростова устроили скандал из-за ковидных ограничений

Не все посетители столовых и кафе готовы предъявить требуемые документы Фото: Андрей АБРАМОВ

В столовых Ростова продолжается ажиотаж, связанный с новыми мерами по предотвращению коронавируса. Свидетелями такой картины стали журналисты "КП - Ростов-на-Дону".

Напомним, ограничения в области ужесточились с 4 августа и коснулись сначала почты, банков, МФЦ, а также всех учреждений общепита, но позже ряд учреждений стало возможно посещать без справок, однако это не касается кафе и столовых.

- Вы людей кормить должны! А вы не кормите, что это такое, да это же просто позор, - возмутилась одна из покупательниц, когда на выдаче ее попросили предъявить сертификат о прививке, документ о перенесенном в последние полгода короновирусе либо об отсутствии вируса в организме.

Такого документа у ростовчанки не оказалось.

Еще несколько горожан из очереди, у которых тоже не было QR-кода либо справки о перенесенной болезни, присоединились к возмущенной женщине.

- Мы требуем как положено, одинаково со всех, - отбивались от голодных людей продавцы-кассиры, - и мы не имеем право нарушать правила. Если запрещено - значит запрещено.

Напомним, изначальные ограничения на посещение банков и почты сняли почти сразу же после их введения - с 5 августа.