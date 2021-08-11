Донским полицейским запретили ставить "блатные" номера на личные и служебные автомобили

В Ростовской области местных полицейских заставили снять красивые номера Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области местным полицейским запретили ставить на личные и служебные автомобили приметные госномера. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на собственный источник.

Начальник УМВД по Ростовской области Олег Агарков принял соответствующее решение. Причиной для этого послужило то, что "блатные" номера слишком сильно привлекают внимание. Также стало известно, что в ближайшее время номера, которые уже были зарегистрированы на сотрудников УМВД будут изъяты. Вопрос использования красивых номеров уже не раз обсуждался на планерках ведомства.

В настоящий момент сообщается, что на выполнение поручения по изъятию номеров Олег Агарков дал срок до 4 сентября.

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