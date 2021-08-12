В Ростове на торги выставили шестиэтажное здание

В Ростове на торги выставлена шестиэтажка
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В донской столице на торги было выставлено шестиэтажное здание. Общая его стоимость составляет 56 миллионов рублей. Об этом сообщили в «Агентстве по страхованию вкладов».
Площадь шестиэтажного здания составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Участок под ним находится в муниципальной собственности.
Стоит отметить, что здание является нежилым, а начальная его стоимость составляла 57,1 миллиона рублей. В настоящее время уже завершен прием заявок от участников торгов.
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Сделка уже одобрена антимонопольным ведомством.