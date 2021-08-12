В Ростове-на-Дону представители трудовых профессий приняли участие в Дне физкультурника

Фото: РЭРЗ

В донской столице на гребном канале «Дон» прошел городской фестиваль «FiskultFest», приуроченный ко Дню физкультурника. В рамках мероприятия представители трудовых профессий приняли участие в соревновании по гребле на лодках класса «Дракон».

В состязании свои навыки гребли продемонстрировали команды РЭРЗ, «Теплокоммунэнерго» и других предприятий донской столицы.

Состязание началось с заезда на лодках «Дракон» на дистанции 200 метров. В общекомандный зачет вошли также результаты конкурса «Перетяни Дракона».

Команда РЭРЗ в упорной борьбе завоевала 2 место в соревнованиях. Фото: РЭРЗ

Эта часть соревнований оказалась, пожалуй, самой яркой и зрелищной, ведь борьба за победу разворачивалась в одной лодке.

Всего четыре общих заезда и два финальных. Баталии на воде разгорелись не шуточные, так как многие команды не первый раз участвуют в соревнованиях такого плана. В итоге с отрывом в десятые доли секунды от победителя финишировала команда РЭРЗ, завоевав «серебро».

Отметим, что руководство Ростовского электровозоремонтного завода (входит в ГК ЛокоТех – прим. Ред.) популяризирует среди работников предприятия здоровый образ жизни и активные занятия спортом. Коллектив Ростовского ЭРЗ регулярно принимает участие в спортивных мероприятиях городского формата, организованных среди трудовых коллективов донской столицы.