Станислав Садальский сыграет заказчика нападения на экс-главу ГИБДД Ростовской области

Артист лично встретился с Сергеем Моргачевым. Фото: соцсети

Станислав Садальский сыграет в новой киноленте заказчика расправы над бывшим руководителем УГИБДД Ростовской области Сергем Моргачевым. Актер исполнит роль высокопоставленного чиновника, который решил «убрать» полковника полиции.

- «Плохой-хороший мент» - так называется картина, в которой буду сниматься. Сценарий пишет Капица. Играю убийцу, высокого чиновника, по чьему заказу забивают молотками хорошего человека. Мой герой, как сын или внук Кости Сапрыкина: переобулся, пошел в ментовку, вырос до генерала и крутит коррупционные схемы, - написал в Instagram Станислав Садальский.

Также в соцсети артист рассказал, что ему удалось лично встретиться с Сергеем Моргачевым. Для этого он посетил Ульяновск.

- Приехал в Ульяновск, где живет Моргачев, за свои кровные. Должен найти повод для убийства хорошего человека. Решил играть, как учил великий реформатор театра Станиславский: «Когда играешь злого, ищи, где добрый, - рассказал в соцсети Станислав Садальский.

Сергея Моргачева жестоко избили кувалдами в 2014 году. Ему чудом удалось выжить. Спустя время выяснилось, что нападение заказал заместитель главы управления ГИБДД.

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