Ростовчанка победила в 170-километровом забеге вокруг Эльбруса

Спортсмены преодолели перевалы и ледники. Фото: группа в VK управления физкультуры и спорта Ростова

Ростовчанка Диана Бугрова победила в 170-километровом забеге вокруг Эльбруса. Всего в этом состязании участвовали 60 человек. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает управление по физкультуре и спорту донской столицы.

- За победу поборолись титулованные и опытные бегуны на ультрадистанции. Они стартовали в полночь из селения Баксан на высоте 1750 метров выше уровня моря. Бежать пришлось на высоте до 3,8 км над уровнем моря, через ледники, - рассказали журналистам «КП - Ростов-на-Дону».

Спортсмены преодолели перевалы Хатютао и Сылтран. Также им пришлось бороться и с непогодой - ледяной ветер с ночным дождем ограничивал видимость до 1,5 метров, а при переходе через один из перевалов форма и лицо бегунов покрылись инеем. В этих непростых условиях участница из Ростова смогла опередить свою ближайшую соперницу на 1,5 часа.

Диана Бугрова - вице-президент ростовской Федерации гонок, мастер спорта России, обладатель Кубка России в беге на 100 км.

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