485 случаев коронавируса выявили в 55 территориях Ростовской области

Лаборатории Ростовской области за сутки провели 15938 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 485 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2743. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 196. На втором месте находится Аксайский район, там 13 заболевших, в Каменске-Шахтинском - 11, в Веселовском районе - 10, в Батайске - 9.

По 8 случаев - в городе Зверево, Новошахтинске, Азовском, Миллеровском и Семикаракорском районах, по 7- в Волгодонске, Верхнедонском, Зимовниковском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском и Сальском районах.

Меньше всего положительных тестов подтвердили в Волгодонском, Егорлыкском, Куйбышевском, Октябрьском, Родионово-Несветайском и Шолоховском районах, там выявили 2 заболевших, еще 1 случай зарегистрировали в Советском районе.

Среди новых заболевших 39,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,9% - от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, 4,5% - старше 80 лет, 15,9% - дети.

Лечение в стационарах получают 3998 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 49 человек, на неинвазивной ИВЛ - 329.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 22 женщины 29, 51, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 90, 92, 94 лет, а также 6 мужчин47, 62, 64, 74, 75, 89 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами инфекции оказались 5467 человек.

Накануне из-за коронавируса усилили контроль масочного режима в общественном транспорте Ростова. К этой работе привлекли около 20 мониторингвых групп.

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