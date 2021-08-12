В Ростове опубликовали самые привлекательные предложения работодателей

В Ростове обозначили самые привлекательные вакансии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице опубликовали список самых привлекательных вакансий. Рейтинг был основан на исследовании SuperJob.

Самой привлекательной в плане оплаты, а соответственно, первой в списке является вакансия главного врача стоматологической клиники. Специалисты такого профиля получают зарплату от 200 тысяч рублей в месяц.

В обязанности главврача будет входить организация работы клиники и координация коллектива. А также медику такого профиля предстоит выполнять и врачебные задачи, а именно: ведение взрослого приема, протезирование, лечение кариеса и другие.

Второе место в рейтинге, опять-таки по заработной плате, занимает вакансия программиста «1С». За этот труд предусмотрена оплата от 80 до 100 тысяч рублей. Специалисты будут участвовать в крупных проектах автоматизации на платформе 1С в качестве разработчика.

В тройке лидеров также оказалась и вакансия торгового представителя. Оплата за эту работу предусмотрена от 79 тысяч рублей за поддержание и развитие продаж на закрепленной территории.

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