28 человек умерли от коронавируса к утру 12 августа в Ростовской области

Всего жертвами COVID-19 у этому дню оказались 5467 жителей Дона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки умерли еще 28 человек с COVID-19. Речь идет о 22 женщинах и 6 мужчинах. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в власти.

Скончались люди разного возраста. Самой молодой оказалась девушка 29 лет. Самой пожилой жертвой инфекции также оказалась женщина, ей было 94 года.

Известно, что у всех 28 пациентов были хронические хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 оказались 5467 жителей Дона.

Вчера стало известно гибели 32-летнего мужчины с коронавирусом. Он был одним из 27 скончавшихся за прошлые сутки.

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