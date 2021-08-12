29-летняя девушка умерла от COVID-19 в Ростовской области

На сегодняшний день жертвами COVID-19 в регионе оказались 5467 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 12 августа, в Ростовской области стало известно о гибели 29-летней девушки с коронавирусом. Она оказалась самой молодой из 28 умерших пациентов за сутки. Об этом сообщили власти региона.

Не считая девушки, скончались мужчины и женщины в возрасте от 47 до 94 лет. У всех были хронические заболевания. На сегодняшний день жертвами COVID-19 в регионе оказались 5467 человек.

В больницах сейчас лечат 3998 инфицированных пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 49 человек, на неинвазивной ИВЛ - 329. Кроме того, за сутки новых заболевших выявили еще в 55 городах и районах Дона.

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Самой молодой оказалась девушка 29 лет (подробности)