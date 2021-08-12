13 и 14 августа в Ростовскую область накроют ливни с грозами и шквалистый ветер

Во время ветра опасно стоять под деревьями, линиями ЛЭП и рекламными щитами Фото: Иван МАКЕЕВ

13 и 14 августа местами в Ростовской ожидаются сильные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Об этом предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жителям Дона напоминают: в непогоду лучше сразу же искать укрытие, нужно сократить время пребывания на улице. Кроме того, опасно для жизни стоять под деревьями, линиями ЛЭП и любыми слабоукрепленными конструкциями. Также лучше держаться подальше от витрин и рекламных щитов. Если вы увидели оборванные провода, не подходите к ним. Это может привести к трагедии.

В случае ЧП нужно звонить по номерам «101» или «112». Единый телефон доверия управления МЧС России по региону: (863) 239-99-99.

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