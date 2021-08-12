Рогалик и Закадычное: «Яндекс» определил редкие названия населенных пунктов в Ростовской области

В Ростовской области много населенных пунктов с необычными названиями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области выявили самые редкие и частые, короткие и длинные названия населенных пунктов. Данные опубликованы в исследовании «Яндекса».

Так, чаще всего населенные пункты в области называют Веселый — 11 раз, Первомайский — 10 раз и Ивановка — 8 раз. Исследователи выявили 1,7 тысячи наименований, которые встречаются только один раз. Среди них, например, Малый Мишкин, Большой Должик, Закадычное, Хлебодарно, Рогалик, Крынка.

Авторы также определили самые короткие и длинные названия. Самое длинное название без пробелов у хутора Банниково-Александровский. А если не учитывать дефис, то у хуторов Новоалександровский (таких в области четыре штуки). В топ самых длинных также вошли названия хуторов Нижнесеребряковский и Нижневерхоломовский, а также станицы Верхнекундрюченская (по 19 букв).

Самые короткие названия у поселков Гок, ЛЗС и хутора Кут.

Есть и слова, которые чаще всего используются в названиях населенных пунктов. Это прилагательные «красный» и «малый», а также существительное «балка».