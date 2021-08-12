В волгодонском центре отдыха, где отравились 30 детей, выявили норовирус

Работу пищеблока через суд приостановили на 90 суток Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Волгодонске в центре загородного отдыха, где накануне отравились более 30 детей, выявили норовирус 2 генотипа. Его подтвердили у 8 школьников. Носителями этой инфекции были некоторые сотрудники пищеблока. Новых случаев заболевания в учреждении не произошло. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в Роспотребнадзоре.

- Также во время проверки нашли грубые санитарные нарушения. За это был составлен протокол. Работу пищеблока через суд приостановили на 90 суток. Ситуация остается на контроле, - прокомментировали в ведомстве.

9 августа в центре отдыха ухудшилось самочувствие сразу у 31 ребенка. Известно, что дети поели в столовой и почти сразу же слегли с признаками кишечного расстройства. Вечером им вызвали врачей. Часть ребят увезли в больницу, двое были в состоянии средней тяжести. После этого происшествия возбудили уголовное дело.

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Проверкой происшествия занялись следственные органы (подробности)